Россия отправит дополнительные данные по "Спутнику V" в ВОЗ в декабре

Дополнительные данные по российской вакцине от коронавируса "Спутник V" будут предоставлены Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до конца 2021 года, сообщил глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

"Вопросом регистрации вакцин занимается непосредственно генеральный директор ВОЗ в Женеве, но я знаю, что делегация Российского фонда прямых инвестиций вместе с сотрудниками МИД посетила генерального директора в прошлую пятницу. Они договорились до конца года отправить еще некоторые данные, после чего ВОЗ в Женеве и инвестиционный фонд должны согласовать график повторных инспекций", - рассказал Клюге в эфире телеканала "Россия-1" в четверг.

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, визит инспекторов ВОЗ в рамках процедуры одобрения "Спутника V" ожидается уже в декабре.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что работа с ВОЗ "двигается в позитивную сторону".