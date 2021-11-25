Лукашенко: США хотят развязать войну

США хотят руками поляков, прибалтов и украинцев развязать войну, используя тему миграционного кризиса на границе Беларуси и Евросоюза. Такое заявление сделал президент Беларуси Александр Лукашенко на совместном заседании конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта конституции.

"Они пытаются воспользоваться этими бедными беженцами, этим процессом. Они уже в открытую говорят: подключить НАТО. А что значит НАТО? Развязать войну. Они нас провоцируют", - сказал глава государства.

При этом он подчеркнул, что Европе это не нужно. "Европа не хочет этого, Европа не хочет войны. Кому эта война нужна? Американцам", - цитирует Лукашенко ТАСС.

Напомним, в последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Беларусью. Власти этих стран обвинили республику в создании миграционного кризиса, однако Минск все обвинения отвергает. 8 ноября несколько тысяч находящихся в Беларуси нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки выдвинулись в сторону границы с Польшей. Они пытались сломать забор и перерезать колючую проволоку. В ответ польские силовики распылили слезоточивый газ. Позднее на приграничных с Беларусью территориях в Польше был введен режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.