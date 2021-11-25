Афганистан на грани экономического краха 

По прогнозам МВФ экономика Афганистан сократится на 30% или даже больше в ближайшие месяцы из-за прекращения международной помощи, а также санкций, опустошающих государственную казну.

Asia Times отмечает, что с тех пор как "Талибан"* захватил власть, афганская экономика стала еще более уязвимой. Международные агентства уверены, что окончательный ее коллапс не за горами. По данным Международного валютного фонда (МВФ), в ближайшие месяцы экономика Афганистана сократится на 30% или даже больше в годовом исчислении. ООН предупреждает, что страну ожидает катастрофический голод.

Экономический кризис был спровоцирован внезапным отказом западных агентств в предоставлении помощи стране после того, как военнослужащие НАТО и США покинули Афганистан, и власть захватил "Талибан"*.

Международный банк утверждает, что в прошлом зарубежные гранты в объеме $8,5 млрд составляли 45% ВВП Афганистана. Финансовая помощь покрывала 75% государственных расходов и составляла почти половину бюджета страны.

Когда "Талибан"* пришел к власти, уже действующие американские санкции, в том числе и в отношении влиятельной группировки Хаккани, в настоящее время контролирующей министерство внутренних дел, были автоматически расширены против всего режима талибов*, и таким образом дверь для международной помощи и поддержки была закрыта.

МВФ, Всемирный банк, ЕС, США, а также другие финансовые институты прекратили помощь или отказались ее продлевать: они не хотят, чтобы их деньги попали в распоряжение режима, который до сих пор не предпринял никаких существенных шагов по искоренению транснациональных сетей джихадистов в стране.

США отказались разморозить афганские активы: почти $9,5 млрд, размещенных в американских банках и финансовых учреждениях.

Отвечая на открытое письмо, недавно написанное "Талибаном"* с призывом к американскому Конгрессу разморозить активы, Вашингтон не только отклонил просьбу, но и обвинил Кабул в искажении фактов в отношении сложного экономического положения страны, в частности того, что оно никак не связано с американскими санкциями. Санкции, несомненно, сыграли свою роль, но экономические трудности были усугублены тем, что после захвата власти значительная часть местного бизнеса перестала существовать.

До захвата власти военизированная группировка облагала налогом экономическую деятельность в сельском Афганистане, в том числе производство опиума, а также законную и незаконную торговлю в приграничных областях, подконтрольных талибам*.

Согласно августовскому отчету Института открытых данных, "Талибан"* активно действовал как государство внутри государства еще задолго до прихода к власти. Боевики не только собирали налоги, но и предоставляли ряд услуг, в частности, охранные, населению, проживавшему в контролируемых ими районах. В одной только провинции Нимроз им удалось собрать $54,3 млн.

По данным Аналитической сети Афганистана, после захвата власти прибыль значительно сократилась из-за замедления экономической активности и трансграничной торговли в Нимрозе и других районах. ВВП Афганистана сократился на 43%.

Ликвидация формальной и неформальной экономик привело к увеличению количества афганских семей среднего класса, которым грозит голод и нищета, считает Шелли Такрал, официальный представитель Всемирной торговой программы по Афганистану.

Талибам* удавалась получать значительные доходы практически по всему сельскому Афганистану, находившемуся под его контролем, на финансирование джихада, но этот источник иссяк, усугубив и без того бедственное положение страны в связи с прекращением помощи из-за рубежа.

Согласно последнему отчету ООН, банковская система Афганистана тоже на грани коллапса. Прекращение международной поддержки привело к финансовому дистрессу, а сжимающаяся местная экономика ограничивает возможность афганцев платить по банковским кредитам.

На иностранное содействие рассчитывать не приходится. Глава Программы развития ООН по Афганистану говорит, что финансовая помощь, оказанная банковскому сектору, все равно попадет в руки талибов, и этого никак избежать нельзя.

На фоне ухудшения экономических показателей доля проблемных кредитов в стране выросла до 57% с сентября 2020 года, что показывает насколько быстро становятся банкротами предприниматели и бизнесмены в стране.

Экономический кризис и финансовая нестабильность, которые усугубляются засухами, заставляют афганских фермеров отказываться от привычного выращивания гранатов и обращаться к культивации маков, используемых для производства опиума и героина.

В недавней статье New York Times пишет о том, что когда "Талибан"* впервые пришел к власти в 1996 году, он активно боролся с культивацией мака, то на этот раз ситуация совершенно иная. В районах, пострадавших от засухи, "Талибан"* дал ”зеленый свет” на выращивание мака. Будущий урожай не только позволит фермерам заработать деньги, но и даст возможность талибам собирать налоги.

То, что "Талибан"* обратился к ”противному исламу” бизнесу, как он его раньше называл, говорит о том, что группировка переживает серьезные финансовые затруднения.

Несмотря на западные санкции и недостаток иностранной помощи, режим талибов продолжает отталкивать потенциальных доноров и партнеров. Среди последних предпринятых мер - запрет на среднее образование для девочек и съемки женщин в телесериалах.

Хотя такие шаги по установлению того, что по мнению "Талибана"* представляет собой закон шариата, не дают иностранным деньгам добраться до Кабула, настойчивые требования талибов о помощи подчеркивает отсутствие у группировки какого-либо конкретного экономического плана, кроме выращивания мака.

Несмотря на то, что ООН призывает международное сообщество протянуть руку помощи "Талибану"*, экономический коллапс, спровоцированный захватом власти, вряд ли можно будет преодолеть, даже если иностранные государства, пораженные глубиной кризиса, решаться изменить курс и посодействовать режиму.

До тех пор, пока не будет признан на международном уровне как законное правительство Афганистана (даже Китай и Россия не признают группировку до тех пор, пока не будут предприняты серьезные шаги по искоренению транснациональных террористических формирований), помощь, которая так ему нужна для экономического выживания, оказана не будет.

*"Талибан" – движение, запрещенное в РФ.