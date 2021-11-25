Врач: бессимптомных больных COVID-19 становится меньше

Число тех, кто переносит коронавирус бессимптомно, сократилось во время последней волны инфекции, сообщил в интервью радио Sputnik аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

"По моему мнению, бессимптомных больных стало меньше за счет того, что больше стало больных с симптомами. То есть стало больше тех людей, которые испытывают недомогание и обращаются к врачам за медицинскими услугами, это мы видим на графиках", - заявил иммунолог.

По мнению специалиста, ситуация изменилась из-за особенностей дельта-штамма. "Он не только быстрее передается от человека человеку, но и внутри человека от клетки к клетке быстрее распространяется. Иммунная система не успевает отразить инфекцию, поэтому большее количество людей испытывают симптомы", - объяснил Болибок.

При этом врач не исключил, что число бессимптомных носителей вируса больше, чем показывает статистика - люди не обращаются к врачам, продолжая вести активный образ жизни и распространяя вирус.