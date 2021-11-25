Российские военные следят за американским эсминцем, вошедшим в Черное море

Черноморский флот отслеживает ракетный эсминец "Арли Берк" (USS Arleigh Burke) в Черном море.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием "Арли Берк" ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 25 ноября 2021 года", - информирует в четверг Национальный центр управления обороной РФ.

Эскадренный миноносец с ракетным вооружением направлен США в Черное море для совместных операций с союзниками по НАТО и другими партнерами в черноморском регионе.