Государственный Эрмитаж с 1 декабря расширит список граждан, которые могут посещать музей бесплатно.

Глава Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал, что новые льготы музей вводит "из своего кармана", ранее Эрмитаж смог заработать на маркетплейсе.

"С 1 декабря дети до 14 лет будут приходить бесплатно в любой день (после 14 лет работает "Пушкинская карта"). Инвалиды 1–2 групп и дети-инвалиды с одним сопровождающим - тоже могут проходить бесплатно в любой день", - заявил Пиотровский на пресс-конференции.

Кроме того, ежедневно бесплатно в Главный штаб могут проходить студенты, курсанты и пенсионеры.

В каждый третий четверг месяца бесплатно сходить в Эрмитаж могут различные категории граждан. "В этот день проходят бесплатно пенсионеры, дети, герои и разные категории, связанные с войной, военнослужащие, сотрудники любых российских музеев, студенты, многодетные семьи, члены творческих союзов и аспиранты", - перечислил он.

Для всех горожан (по регистрации) вход в Эрмитаж будет бесплатным 7 декабря.