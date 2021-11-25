В ВОЗ сообщили, что пик заболеваемости коронавирусом в России пройден

Директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге предположил, что Россия уже прошла пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 в текущей волне.

"Если смотреть на 53 страны в Европейском регионе, мы видим рост заболеваний в западных странах, в Германии, Австрии, Дании, Ирландии. В Израиле с сентября число случаев сокращается, после точечной бустерной вакцинации", - заявил он в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".

По словам Клюге, в восточной части Европы пик, помимо России, пройден в Беларуси, Болгарии и Румынии.

Он также подчеркнул, что в России наблюдается снижение числа случаев заражения, однако "успех сегодня не обещает успеха в будущем". "Поэтому я определенно хотел бы попросить граждан России и дальше придерживаться превентивных мер правительства, потому что мы знаем, что превентивные меры работают", - цитирует представителя ВОЗ РИА Новости.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, COVID-19 в России диагностировали у 9 468 189 человек. Справились с болезнью 8 164 826 жителей страны, умерли – 269 057.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 259 млн, из них более 5,1 млн человек скончались.