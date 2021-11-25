Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с трагедией на шахте

В четверг, 25 ноября, президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту России Владимиру Путину письмо с соболезнованиями в связи с аварией на шахте "Листвяжная" в Кузбассе.

"Глубоко опечален известием о человеческих жертвах в результате чрезвычайного происшествия на угольной шахте "Листвяжная" в Кемеровской области.От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших", - говорится в письме азербайджанского лидера.

Он также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Напомним, утром 25 ноября "Листвяжная" в Кемеровской области произошло задымление, вынудившее приостановить ее работу. На момент задымления в шахте находились 285 человек, большая часть из них была эвакуирована. В результате ЧП погибли 14 человек, 38 были доставлены в больницы. Под землей остаются более 30 человек.

