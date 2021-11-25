Меркель и Зеленский обсудили Донбасс и ситуацию с мигрантами

В четверг, 25 ноября, состоялся телефонный разговор исполняющего обязанности канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил в четверг журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

По его словам, в ходе беседы стороны обсудили ситуацию на Донбассе, усилия в "нормандском формате" и миграционный кризис на границах Евросоюза, а также Украины и Беларуси.

"Канцлер и украинский президент обсудили ситуацию с безопасностью на украино-российской границе и на востоке Украины. Канцлер Меркель заверила в поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнула, что посягательство на них не останется без последствий", - сказал Зайберт.

Он также подчеркнул, что Меркель и Зеленский подтвердили приверженность дальнейшему взаимодействию в рамках "нормандского формата" по реализации минских соглашений с целью мирного урегулирования конфликта на Донбассе.