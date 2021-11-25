Подмосковье готово к Новому году

Туристско-рекреационная инфраструктура Подмосковья готова к новогодним праздникам, сообщил 25 ноября губернатор региона Андрей Воробьев.

"У нас все готово. Каждый глава придумал, привносит что-то новое, чтобы обрадовать жителей. И я очень благодарен за эти фантазии. А самое главное - за внедрение этих интересных решений", - сказал он в эфире телеканала "360".

Воробьев добавил, что остается ждать снега, чтобы была лыжня и горки.

По словам губернатора, на новогодние каникулы многие жители региона остаются дома, отмечаются праздник в кругу семьи в родном регионе.

В Московской области можно посетить множество музеев и исторических усадеб, напомнил Воробьев.