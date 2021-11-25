Лига Конференций: "Кайрат" проиграл "Базелю"

В Алматы только что завершился матч Лиги Конференций УЕФА в группе H между местным "Кайратом" и швейцарским "Базелем". Победу со счетом 3:2 одержали гости.

Голами в составе "Базеля" отметились Артур Кабрал (45-я минута, с пенальти), Эдон Жегрова (69-я) и Пайтим Касами (72-я). У "Кайрата" отличились Вагнер Лав (23-я) и Камо Оганесян (56-я).

На данный момент "Кайрат" с 1 очком занимает последнее, четвертое место в группе H. "Базель" с 11 очками возглавляет квартет. На втором месте находится "Карабах" (10 очков), на третьем – "Омония" (2 очка).