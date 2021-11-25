Ученые: работа по дому полезна для пожилых людей

Ученые из Сингапура выяснили, что работа по дому может быть полезна, особенно пожилым людям. Соответствующее исследование опубликовано в журнале BMJ Open.

Известно, что физическая активность среднестатистического человека ниже рекомендованных ВОЗ показателей: 150 минут умеренной физической активности в неделю или 75 минут интенсивной. Оказалось, что домашние хлопоты могут восполнить недостаток активности, а для лиц старше 65 лет повысить уровень не только физических, но и умственных показателей.

Ученые набрали 500 взрослых (от 21 до 90 лет) добровольцев без серьезных хронических заболеваний и когнитивных проблем. Участники исследования прошли проверку физических возможностей, а также тесты на оценку умственных способностей (кратковременная и отложенная память, зрительно-пространственные способности, концентрация внимания). После этого ученые выяснили, как часто и какие домашние дела выполняют добровольцы.

Работу по дому разделили на "легкую" и "тяжелую". К легкой отнести мытье посуды, приготовление пищи, вытирание пыли, развешивание постиранного белья и глажку. Тяжелая работа по дому: мытье окон, мытье пола, смена постельного белья, уборка пылесосом.

Около 66% участников из старшей группы (65-90 лет) выполнили рекомендованную норму физической активности в день за счет домашних дел.

Кроме того, оказалось, что работа по дому связана с улучшением умственных способностей и физических возможностей среди людей старшей возрастной группы.

"Когнитивные способности были на 8% и 5% выше соответственно у тех, кто выполнял большой объем легкой или тяжелой работы по дому, по сравнению с теми, кто почти ничего не делал дома. При этом тяжелая работа влияла на уровень внимания - он улучшился на 14%, а легкая - заметно влияла на способность запоминать. Краткосрочная память улучшалась на 12%, отсроченная - на 8%", - сообщили исследователи.

Работа по дому также улучшает у пожилых людей координацию и баланс, что снижает риск падений и травм.