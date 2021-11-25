Власти России компенсируют авиакомпаниям отмену рейсов в Турцию

Российским компаниям, пострадавшим из-за отмены рейсов в Турцию и Танзанию, компенсируют убытки. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Утвердить прилагаемые правила предоставления в 2021 году субсидий из федерального бюджета российским организациям воздушного транспорта на возмещение затрат, понесенных при выполнении мероприятий по обеспечению вывоза российских граждан из Турецкой Республики и Объединенной Республики Танзании", - говорится в документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, запрет на авиасообщение с целым рядом иностранных государств в 2021 году вводился из-за ситуации с распространением коронавируса COVID-19 в России и в мире в целом.