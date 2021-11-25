Великобритания увеличит численность своих войск в мире

Великобритания собирается увеличить свое глобальное военное присутствие в ближайшие годы. Об этом говорится плане модернизации сухопутных войск королевских вооруженных сил, опубликованном сегодня министерством обороны страны.

В ведомстве отметили, что данный шаг позволит эффективнее реагировать на возможные угрозы в разных частях мира.

Согласно документу, получившему название "Солдат будущего", основные "наземные региональные хабы" будут базироваться в Германии, Кении и Омане.

Помимо этого, на базе 16-й десантно-штурмовой бригады и 1-й бригады армейской авиации будут созданы силы глобального реагирования, которые можно будет задействовать как при ведении боевых действий, так и при оказании гуманитарной помощи. Силы глобального реагирования укрепят дополнительным мотострелковым батальоном, батальоном материально-технического обеспечения, саперами, артиллерийской батареей и несколькими вертолетами новой модификации.