Ильхам Алиев встретился с президентом РАН

В четверг 25 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с президентом Российской академии наук (РАН) Александром Сергеевым.

Стороны отметили успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией, высоко оценили роль сотрудничества в гуманитарной, в том числе научной сфере, в развитии связей.

На встрече была подчеркнута насыщенная история сотрудничества двух стран в научной сфере. Стороны согласились в важности его дальнейшего укрепления на современном этапе. Также было отмечено, что визит президента РАН в Баку дает возможность внесет вклад в дальнейшее расширение научного сотрудничества Азербайджана и России.

Сергеев вручил Ильхаму Алиеву памятную медаль Российской академии наук.