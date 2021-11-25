Взрывоопасный бизнес - в Ташкенте ловят продавцов пиротехники

В Ташкенте проходят рейды против незаконного оборота пиротехники, изъято около 560 тыс единиц пиротехнических изделий, пишет Podrobno.uz.

Правоохранители в Ташкенте изъяли у незаконных продавцов пиротехники на 274 млн сумов. Торговцам выписаны штрафы общей суммой н 8,7 млн сумов.

Нарушителями во взрывоопасном бизнесе являются мужчины, женщины и даже дети. Полиция 15 ноября изъяла у трех подростков возле ТРЦ Compass свыше тысячи пиротехнических изделий, которые те пытались продать.

В Шайхантахурском районе пиротехникой торговала женщина, у нее изъяли 360 изделий.

Рейд на рынке Куйлюк привел к изъятию 3 540 единиц пиротехнических изделий.

Проверка автотранспорта также позволяет выявить торговцев петардами и фейерверками - вечером 15 ноября рядом с торговым центром "Бек тўпи" в автомобилях Isuzu и Lacetti было обнаружено 8 639 упаковок (518 400 единиц) пиротехнических изделий, на сумму более 259 млн сумов.

В Узбекистане за продажу пиротехники предусмотрен штраф от пяти до двадцати базовых расчетных величин (от 1,3 млн сумов до 5,4 млн сумов) с конфискацией предметов правонарушения.