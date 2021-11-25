Бывший мэр Киева умер от коронавируса

В четверг, 25 ноября, в возрасте 83 лет ушел из жизни бывший мэр Киева Александр Омельченко, возглавлявший столицу с 1996 по 2006 год. Об этом сообщил в своем Telegram-канале столичный мэр Виталий Кличко.

"Сегодня не стало Александра Омельченко. Бывшего городского главы столицы, главы Киевской городской госадминистрации (КГГА), народного депутата, депутата Киевсовета. Сан Саныч, как мы его называли, всегда был энергичным, с мудрым юмором, советами опытного управленца. Александр Омельченко любил Киев и был, безусловно, одним из тех, кто творил его современную историю", - поведал градоначальник.

Он также выразил соболезнования семье и близким Александра Омельченко.

Ранее сообщалось, что у Омельченко диагностировали коронавирус. Накануне он находился в тяжелом состоянии из-за серьезного поражения легких.

Напомним, Александр Омельченко - первый из киевских мэров, избиравшийся на два срока. В 1999 году он получил 76% голосов, а в 2002 году - 73%.