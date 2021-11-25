Пакистан и Россия намерены ликвидировать экономические барьеры

Федеральный министр Пакистана по вопросам экономики Омар Аюб Хан рассказал ТАСС, что ведется работа по снижению таможенных и банковских барьеров между Россией и Пакистаном для придания импульса развитию экономических связей и увеличения инвестиций в страну.

"В настоящее время пакистанская и российская стороны ведут переговоры по двум направлениям, которые могут дать импульс развитию экономических связей между странами, а именно - по таможенным пошлинам и банковскому сотрудничеству", - сказал министр, находясь в Екатеринбурге для участия в работе российско-пакистанской межправительственной комиссии.

Россия и Пакистан, добавил он, работают над строительством газопровода "Пакистанский поток". Протяженность трубопровода составит более 1 тыс км. Запуск проекта поможет привлечь в Пакистан новых российских инвесторов.

"Экономика Пакистана имеет довольно серьезные размеры, но люди этого не знают. Официально ВВП Пакистана составляет $300 млрд, но есть и незадокументированный сектор, который также равен $300 млрд", - подчеркнул Аюб Хану.