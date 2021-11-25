Коронавирусные ограничения в Санкт-Петербурге продлили до конца января

В Санкт-Петербурге продлили до 31 января 2022 года ограничения, действующие в городе из-за пандемии коронавируса COVID-19. Соответствующее постановление подписал сегодня губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Ограничения продлеваются по 31 января", - сообщили в пресс-службе Смольного.

Документ предписывает исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга подготовить предложения по введению с 27 декабря по 9 января дополнительных запретов и ограничений, в том числе связанных с деятельностью объектов, которые предназначены для развлечения и досуга, объектов общественного питания, розничной торговли, театров, цирков, концертных залов, кинотеатров, музеев и выставок, и представить их губернатору Санкт-Петербурга.

При этом введение QR-кодов для посещения заведений общепита и магазинов переносится с 1 на 27 декабря.

С 27 декабря в отели смогут заселяться исключительно граждане, сделавшие прививку от коронавируса, перенесшие заболевание либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, сданный не ранее чем за 72 часа до заселения. При этом гражданам, заселившимся на основании отрицательного ПЦР-теста, необходимо будет каждые 72 часа после заселения предъявлять новый отрицательный ПЦР-тест. Документы, подтверждающие завершение вакцинации или перенесение заболевания, такие же, как для других объектов и мероприятий.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, COVID-19 в Санкт-Петербурге диагностировали у 777 333 человек. Справились с болезнью 714 636 жителей города, умерли – 25 867.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 259 млн, из них более 5,1 млн человек скончались. В России выявлены 9 468 189 случаев заражения.