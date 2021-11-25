Известные антиваксеры отказались посещать "красную зону"

Врачи одиннадцати российских больниц написали открытое письмо известным противникам вакцинации от коронавируса, им предлагается лично посетить "красные зоны" и своими глазами увидеть пациентов. Звезды-антиваксеры ответили - приглашение не принял никто.

Большинство противников вакцинации открестились от звания антиваксер.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что привился уже трижды, уже бывал в "красных зонах", а против выступает из-за обязательной вакцинации.

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов также заявил, что является противником только принудительной вакцинации, а вообще не является антиваксером.

Рок-музыкант Константин Кинчев сообщил, что сам тяжело болел и лежал в "красной зоне", однако мнения о прививках не изменит.

Юрий Лоза признался, что боится заразиться, потому не пойдет в "красную зону". "Я не антиваксер, я против укола непроверенной бякой", - добавил он.

Актриса Мария Шукшина предпочла в ответ пригласить медиков в "зеленую зону, где здоровый образ жизни, здравомыслие, здоровая психика, отсутствие страха и профилактика сезонных заболеваний - не пустые слова". По ее словам, "здоровые не должны жить по правилам, которые установлены и реально необходимы для больных".

Аналогичное мнение выразил актер Егор Бероев.

Телеведущий Оскар Кучера также оказался противником только принудительной вакцинации. "Я мог бы, если бы имел возможность, пригласить в "красные зоны" больных туберкулезом, пневмонией, онкобольных. Они ведь тоже умирают. Однако меня не заставляют прививаться от этих болезней", - сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Медики выражают надежду, что ситуация изменится.

"Мы, конечно же, надеемся, скорее всего, кто-то будет изменять свое мнение. А что касается, кто откликнулся, - ко мне лично никто не обращался", - рассказал один из авторов открытого письма, главврач клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко в эфире телеканала "Россия 24".