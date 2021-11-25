Грузия и Турция обсудили сотрудничество в правоохранительной сфере

Состоялась встреча министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури с послом Турции в Грузии Фатмой Джерен Язган и новоназначенными советниками министерства внутренних дел Турции в Грузии Неджметтином Акча и Неджми Индже. Об этом сообщили в пресс-службе грузинского ведомства.

В ходе встречи Гомелаури поздравил советников с назначением и пожелал им успехов в дальнейшей деятельности.

Он также выразил надежду на то, что их участие еще больше укрепит плодотворное грузино-турецкое сотрудничество.

Помимо этого, в ходе встрече стороны поговорили о двустороннем сотрудничестве в правоохранительной сфере, передает "Грузия Online".