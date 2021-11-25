Субтропический ливень в Москве случится в финале ноября

Последний день осени в Москве ознаменуется сильным субтропическим ливнем и аномальным теплом, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, пишет РИА Новости

Осенний сезон в Москве закроется аномальным, а, возможно, и рекордным теплом, считает синоптик. "К концу месяца теплое дыхание Атлантики усилится субтропическим воздухом восточного Средиземноморья с аномально высоким температурным фоном на 8-10 градусов теплее нормы, что соответствует климатическим показателями полуторамесячной давности", - пояснил Тишковец.

Пик тепла придется на 30 ноября, среднесуточная температура составит в Москве плюс 4-6, по области - плюс 2-7. "При таком сценарии, вероятно, что будет побит и дневной, и ночной рекорд температуры воздуха для этого дня. Согласно метеостатистике, с 1948 года самая теплая ночь в столице 30 ноября наблюдалась в 2006 году, когда метеорологи зафиксировали плюс 4,4. А вот дневной рекорд температуры принадлежит 1974 году – тогда максимальный термометр показал плюс 5,8", - рассказал синоптик.

Теплая погода будет сопровождаться интенсивными дождями - до 15-20 мм. "Это около 1/3 от всего месячного объема небесной влаги. Осень-2021 закончится рекордным субтропическим теплом и ливнем", - констатировал Тишковец.