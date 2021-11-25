Экс-наставник сборной России оценил выступление на Евро-2020

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов подвел итоги выступления команды на чемпионате Европы 2020 года.

"Мы попали в не самую приятную ситуацию - да, пробились на Евро-2020, который не имели права пропускать, но в группе выступили не лучшим образом", - подчеркнул Черчесов.

Он напомнил, что на групповом этапе его подопечные уступили двум топ-командам, одна из которых потом дошла до полуфинала. "И если бы не судья, то и в финале бы играла", - отметил специалист, добавив, что сборная Дании потом прошлась катком по соперникам в отборе на чемпионат мира 2022 года.

По словам Черчесова, ему не стыдно за Евро-2020. "Мы профессионально выполняли свою работу. Но конкретного результата тем не менее на этом турнире не добились. И признаем это", - цитирует его "КП Спорт".

Напомним, Станислав Черчесов возглавлял сборную России с 2016 года. Российский футбольный союз (РФС) расторг контракт с наставником 8 июля 2021 года. Под его руководством сборная дошла до 1/4 финала домашнего чемпионата мира 2018 года и заняла четвертое место в группе на Евро-2020.