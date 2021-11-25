Бюджетная авиакомпания Silk Avia появится в Узбекистане в 2022 году

Uzbekistan Airports создает региональную дочернюю авиакомпанию Silk Avia, полеты начнутся в следующем году.

Авиакомпания Silk Avia создается по инициативе Министерства транспорта Узбекистана, новый перевозчик был зарегистрирован в сентябре этого года.

"Создание региональной авиакомпании важно для стимулирования деловой активности в Узбекистане и создания условий для развития внутреннего туризма, что, в свою очередь скажется на повышении коэффициента авиационной подвижности населения, показывающего среднее количество перелетов одного жителя страны", - сообщили в пресс-службе Uzbekistan Airports.

Новая авиакомпания сделает перелеты по республике доступными - тарифы будут сопоставимы с железнодорожными - и будет способствовать развитию региональных аэропортов.

"До недавнего времени было большой проблемой отсутствие прямых рейсов, связывающих города Узбекистана. Чтобы из Самарканда добраться до Хорезма, пассажирам приходилось лететь через Ташкент. Наша задача организовать внутренние перевозки не только по принципу point to hub (из столицы в регионы), но и по модели point to point (между регионами)", - добавили в компании.

Silk Avia будет обслуживать до 40 маршрутов. "Silk Avia не позиционирует себя как конкурент национального авиаперевозчика Uzbekistan Airways, а выступает партнером по организации внутренних перевозок", - подчеркнули в пресс-службе.