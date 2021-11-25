Морг в Таганроге не справляется с нагрузкой из-за COVID-19

В морге Таганрога критически не хватает мест, площади патолого-анатомического бюро не соответствуют требованиям и возросшей из-за пандемии нагрузке, пишет РИА Новости.

В настоящее время тела умерших складывают в черные мешки и оставляют прямо во дворе морга, так выглядит очередь на вскрытие. Соответствующее видео прокомментировали в администрации Таганрога.

"В связи с тем, что занимаемые патолого-анатомическим бюро Таганрога площади не соответствуют требованиям и возросшей нагрузки в настоящее время действительно сложилась критическая ситуация с хранением тел умерших от новой коронавирусной инфекции", - сообщил представитель городской администрации.

Количество вскрытий уже увеличили, но стабилизации ситуации происходит медленно "из-за значительного скопления тел в предыдущие дни". Тела теперь также складывают в холодильную камеру, предназначенную для хранения биопсийного материала.

Чиновник добавил, что управление здравоохранения Таганрога готовит предложения для выделения дополнительных средств на приобретение холодильного оборудования.