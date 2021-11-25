Меркель заявила о необходимости контактов с Россией по Украине

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель заявила после переговоров с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, что конфликт на Украине должен решаться путем диалога.

Меркель выразила сожаление в связи с тем, что ей не удалось принять участие еще в одной встрече в нормандском формате. Она подчеркнула, что "должна оставаться открытой дверь для диалога" с Россией по вопросу урегулирования на Украине.

"Как и в случае с Белурусью, мы должны продемонстрировать европейское единство по вопросу, какие дополнительные санкции могут быть, если мы не увидим прогресса", - цитирует и.о. канцлера ТАСС.