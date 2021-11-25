Саакашвили откажется от лечения, если к нему не пустят оппозиционных депутатов

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который в настоящее время проходит реабилитацию в военном госпитале города Гори, не будет принимать лекарства, если к нему не будут пускать депутатов от оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД). Об этом он сам сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Основатель "Нацдвижения" подчеркнул, что к нему уже неделю не пускают депутатов из ЕНД и других партий.

"В последние дни представители СГБ (Службы госбезопасности - прим. ред.), которые находятся около моей палаты, ведут настоящий террор медицинского персонала. Они специально проверяют их и проводят угрожающие собеседования, чтобы я через них не передал послания обществу", - поведал экс-глава государства.

По его словам, если с завтрашнего дня к нему не пустят депутатов, он откажется от курса лечения и примет только те медикаменты, которые были предписаны ему до попадания в плен

Напомним, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. Спустя несколько дней он объявил голодовку. Комментируя свое задержание, экс-глава государства отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным. Саакашвили прекратил голодовку, которая длилась 50 дней, сразу после перевода из тюремной клиники в Горийский военный госпиталь в ночь на 20 ноября. После завершения процесса лечения его вернут в Руставскую тюрьму.