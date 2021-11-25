Всемирная конференция по межрелигиозному диалогу отложена из-за пандемии

Всемирная конференция по межрелигиозному и межэтническому диалогу не состоится в Санкт-Петербурге в мае 2022 года, ее решено перенести на более поздний срок.

"Поскольку конференция предполагалась всемирной, с участием глав государств, пандемия не позволила бы главам государств принять участие, мы бы снизили статус, уровень этой конференции, а главное - содержательный уровень диалога. Поэтому мы долго советовались, в конечном итоге пришли к выводу, что лучше отложить, но сделать так, как задумано, чтобы это личное общение глав государств было, представителей мировых религий и председателей парламентов", - сообщила в четверг председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она отметила, что конференцию решили отложить, "потому что к маю никто не прогнозирует, что ковид куда-то денется". Режим видео-конференц-связи не подходит "для такой темы", добавила она. "Здесь нужен действительно прямой диалог. Как только позволит санитарно-эпидемиологическая ситуация, мы уточним сроки проведения, но подготовка продолжается", - сказала Матвиенко.