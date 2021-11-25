Новые станции метро Алматы продлят линию до рынка "Алтын Орда"

Метрополитен в Алматы прирастет новыми станциями, линию продлят до рынка "Алтын Орда" через новый Наурызбайский район.

"У нас линия метрополитена пройдет до рынка "Алтын Орда". Это наши западные выездные ворота. Там будет у нас транспортный хаб. Там соединяются и метро, и автобусные линии. Это важнейший узел", - сообщил заместитель акима города Серик Кусаинов.

Он добавил, что планирует построить "дополнительно две станции и последняя станция будет практически на рынке "Алтын Орда"

Строительные работы начнутся в 2022 году. До конца года в Алматы будут запущены станции "Сарыарка" и "Бауыржан Момышулы".