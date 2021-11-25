Въезд в Евросоюз хотят разрешить только привитым одобренными вакцинами

Еврокомиссия предлагает с 1 марта добавить новое условие въезда в Евросоюз - он будет разрешен лишь тем иностранцам, которые сделали прививку от коронавируса одной из признанных в ЕС вакциной.

"Мы решили сегодня в ЕК, что у нас будут новые правила для въезда в ЕС из третьих стран с 1 марта. Насущные поездки из третьих стран могут совершаться. Что же касается не насущных поездок, то сегодня у нас есть список стран (откуда странам ЕС рекомендовано разрешать въезд - ред.) В нем около 20 государств. Сейчас мы уходим от странового подхода и переходим к индивидуальному. Это означает, что все люди, которые были вакцинированы, могут приехать в Евросоюз", - заявила еврокомиссар Илва Йоханссон на пресс-конференции в четверг.

Как уточнила Йоханссон, имеются в виду прививки, "разрешенные Еврокомиссией" для централизованного применения в ЕС. Также странам Евросоюза рекомендуется принимать иностранцев, вакцинированных препаратами, одобренными ВОЗ, при наличии ПЦР-теста. Въезд в ЕС разрешат и переболевших при наличии ПЦР-теста. Въезд для лиц младше 18 лет разрешен также при наличии отрицательного ПЦР-теста.

"Это можно рассматривать как более четкие правила, потому что мы требуем ото всех, кто приезжает по не насущным причинам, быть привитым... или выздоровевшим", - добавила еврокомиссар.