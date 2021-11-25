В Пекине говорят, что не собираются изолироваться от всего мира, но его действия свидетельствуют об обратном

Корабли в китайских водах пропадают с радаров отраслевых систем наблюдения, создавая проблемы для глобальной цепочки поставок. Среди возможных причин CNN усматривает растущую изолированность Китая от остального мира наряду с углубляющимся недоверием к иностранному влиянию.

Аналитики стали замечать снижение трафика в конце октября, когда Китай начал готовиться к вступлению в силу закона о конфиденциальности данных. Обычно компании, занимающиеся отслеживанием судоходных данных, получают сведения о кораблях по всему миру за счет автоматической идентификационной системы (АИС), которой оснащены суда. Система позволяет судам отправлять информацию о своем местоположении, скорости, курсе на станции, расположенные на побережье с помощью высокочастотного передатчика. Если судно находится вне радиуса действия станций, информация передается через спутники.

Но вторая по величине экономика мира и критически важный участник мировой торговли отказывается от системы слежения. По сообщению мирового поставщика судовых данных VesselsValue, за последние три недели количество кораблей, передающих сигналы упало на 90%. ”На данный момент мы наблюдаем значительное снижение наземных сигналов АИС, посылаемых Китаем”, - говорит Шарлотта Кук, главный торговый аналитик из VesselsValue.

Новый закон о данных может усугубить ситуацию с цепочками поставок

Министерство иностранных дел Китая отказалось комментировать ситуацию. Информационное бюро Государственного совета, выполняющее функцию пресс-службы кабинета министров, пока не ответило на вопрос о том, почему компании, занимающиеся сбором данных, не получают информацию о китайских судах. Аналитики считают, что причина заключается китайском законе о защите персональных данных, который вступил в силу 1 ноября. Он требует, чтобы компании, обрабатывающие данные, запрашивали у правительства разрешение на дальнейшую передачу информации. Закон отражает опасения Пекина по поводу того, что важные данные могут оказаться в распоряжении иностранных правительств.

В законе нет отдельного упоминания о судоходных данных. Но вполне вероятно, что китайские провайдеры закрывают информацию в качестве меры предосторожности, считает Анастасис Торос, глава отдела АИС в Marine Traffic, глобальном сообществе по сбору судоходных данных. ”Поскольку в силу вступил новый закон, людям нужно время, чтобы убедиться, что всё в порядке,” - говорит Торос.

Другие отраслевые эксперты уверены, что проблема не только в этом. По словам Кук, часть прибрежных ретрансляторов была демонтирована на китайском побережье еще в начале месяца по распоряжению министерства государственной безопасности. Остались только те системы, которые были установлены ”квалифицированными партнерами”.

Но не все данные пропали: спутники по-прежнему перехватывают сигналы с кораблей. Однако, по словам Тороса, когда корабль близок к берегу, информация, собираемая космическими спутниками гораздо менее достоверна чем та, которая передается с берега. ”Нам нужны наземные станции, чтобы картина судоходства была более понятной и четкой”, - добавил он.

В преддверии Рождества, потеря информации от Китая, где расположено шесть из десяти самых загруженных контейнерных портов в мире, может спровоцировать еще большие проблемы в судоходной индустрии. В этом году цепочки поставок оказались под ударом из-за того, что перегруженные порты едва справлялись с быстрым восстановлением спроса.

Судоходные компании полагаются на данные АИС, чтобы отслеживать передвижение судов, тем самым улучшая работу портов, говорит Кук из VesselsValue. По ее словам, отсутствие китайских данных ”может оказать значительное влияние на видимость цепочек поставок по всему Китаю, который остается одним из главных в мире импортеров угля и железной руды, и крупным экспортером контейнеров”.

Георгиос Хациманолис, медиа-стратег из Marine Traffic, уверен, что потеря информации из Китая ”серьезно повлияет на цепочки поставок”, поскольку компании не будут знать, где суда швартуются и отгружаются, когда выходят из портов. Глобальная цепочка поставок уже и так испытывает серьезное давление. ”Нам не нужна очередная проблема, которая еще больше усугубит ситуацию”, - добавил эксперт.

Китай на самоизоляции

Желание Китая сохранить полный контроль над внутренними данными и информацией понятно, учитывая, что лидер КНР Си Цзиньпин продолжает усиливать власть Коммунистической партии во всех сферах экономики и социальной жизни. Страна стремится к экономической самодостаточности, поскольку ей угрожают американские санкции в отношении ключевых технологий. Си говорил о необходимости полагаться только на себя на протяжении многих лет до и во время торговой технологической войны с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Был утвержден амбициозный план ”Сделано в Китае 2025” с целью перевести китайский производственный сектор на создание более высокотехнологичных товаров.

Недавно высокопоставленные пекинские чиновники попытались успокоить глобальных инвесторов по поводу самоизоляции страны, вызванной необходимостью обеспечения национальной безопасности. Заместитель председателя КНР Ван Цишань, считающийся доверенным лицом Си, заявил на Экономическом форуме в Сингапуре, что ”Китай не собирается изолироваться от всего мира”. Обращаясь к участникам форума по видеосвязи, он призвал страны продолжать обеспечивать стабильность и бесперебойность цепочек поставок.

Однако во время коронавирусной пандемии Китай адаптировал политику, явно противоречащую заявлениям чиновников. Си, например, в период пандемии еще больше стал говорить о необходимости самодостаточности, уделяя особое внимание необходимости создать ”независимые и контролируемые” цепочки поставок, чтобы обеспечить национальную безопасность.

Жесткие ограничительные меры в отношении технологий коснулись этим летом иностранного IPO (первичного размещения акций). Управление по вопросам киберпространства Китая предложило крупным компаниям, у которых более миллиона клиентов просить разрешение, прежде, чем размещать акции за рубежом. Как и в случае с новым законом о персональных данных, управление опасается, что информация компаний может быть использована иностранными правительствами.

Вполне возможно, что Китаю дорого придется заплатить за предпринимаемые усилия, если Пекин зайдет слишком далеко в попытке защититься от предполагаемого иностранного вмешательства.