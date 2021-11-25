Автоавария лишила жизни трех жителей Дагестана

В результате ДТП в Кумторкалинском районе Дагестана погибли три человека, сообщает пресс-служба МВД республики.

Трагедия произошла около 05:50 на трассе "Кавказ". 25-летний водитель Lada Priora выехал на встречную полосу и врезался в машину такой же марки под управлением 31-летнего жителя Хасавюртовского района, в результате чего один из автомобилей загорелся.

Отмечается, водители обеих машин и 19-летний житель Кизилюртовского района скончались на месте происшествия от полученных травм.