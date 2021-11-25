Борец с наркотиками занимался их распространением в Крыму

Керченский городской суд вынес приговор экс-сотруднику подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ОБНОН) МВД России, обвиняемому в наркосбыте, такое сообщение распространила его пресс-служба.

Оказалось, что бывший сотрудник ОБНОН оставлял "закладки" с наркотиками и передавал информацию о них подельнику, который передавал информацию об их расположении наркоманам.

"За оказанную "услугу" человек, полгода контролировавший оборот наркотиков, получил оплату в размере 12,5 тыс рублей", - цитирует сообщение "Интерфакс-Юг".

Действия экс-правоохранителя были квалифицированы как пособничество в незаконном сбыте наркотиков в значительном размере (ч. 5 ст. 33, п. "б" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ).

Мужчина был признан виновным и приговорен к 8,5 годам колонии строгого режима.

Вину он не признал, показания давать отказался.

Подельник бывшего полицейского вину признал в полном объеме, был осужден на восемь лет и уже отбывает срок в колонии строгого режима.