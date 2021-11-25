Похититель 140 телескопических домкратов схвачен в Кизляре

Подозреваемого в краже телескопических домкратов задержали в Кизляре, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Дагестану.

Во вторник 23 ноября в отдел полиции с заявлением пришел 40-летний местный житель, который рассказал, что с 16 по 23 ноября неизвестный злоумышленник путем свободного доступа забрался в его строящийся дом и похитил 140 телескопических домкратов на 220 тыс рублей.

Вскоре полицейские установили подозреваемого, которым оказался еще один местный житель, 30-летний мужчина, и задержали его. В ходе расследования он признался, что, занимаясь строительными работами в частном доме, он заметил в соседнем строящемся жилье домкраты. "Решив, что на их продаже можно неплохо заработать, в ночное время он похитил металлические конструкции и реализовал своему знакомому", - отметили в полиции.

Стражи порядка нашли похищенное, в ближайшее время домкраты вернут владельцу.

Кроме того, злоумышленник подозревается в похищении стройматериалов на 77 тыс рублей.

По факту собран материал для вынесения процессуального решения.