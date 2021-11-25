Жителю Дагестана вынесли приговор по делу об оправдании терроризма

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону осудил жителя Дагестана Абдуллу Абдуллаева, его обвиняли в оправдании терроризма, сообщает пресс-служба суда.

"Установлено, что осужденный с января 2017 года по октябрь 2020 года на территории Бабаюртовского и Цунтинского районов Дагестана в беседе с местными жителями публично заявлял о признании идеологии запрещенной в РФ международной террористической организации ИГИЛ", - сказано в сообщении.

Осужденный заявлял, идеология данной террористической организации является правильной и нуждающейся в поддержке и подражании.

Абдуллаева осудили по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) и назначили ему наказание в виде 4 лет лишения свободы.