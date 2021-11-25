Токаев начал рабочий визит в Брюссель

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Королевство Бельгия, проинформировал пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

По его словам, программа визита предусматривает встречи с руководством Бельгии и Европейского Союза. Сегодня у Токаева запланированы аудиенция у короля Бельгии Филиппа, переговоры с премьер-министром страны Александром Де Кроо и президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

Завтра президент Казахстана встретится с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и проведет ряд бесед с руководителями крупных европейских компаний, передает Sputnik Казахстан.