Тикарадзе не видит необходимости в лечении Саакашвили за рубежом

Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили оказывается необходимая помощь в военном госпитале города Гори заявила глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе, отметив что необходимости в его лечении за рубежом нет.

"Состояние его здоровья на сегодня улучшается и является удовлетворительным. Лично я не вижу никакой необходимости в продолжении лечения пациента за рубежом", - сказала он, отвечая на вропросы журналистов.

Украинский адвокат Саакашвили Евгений Грушовец, в свою очередь, отметил, что после встречи с бывшим грузинским лидером рассматривает возможность его вывоза на Украину, в Германию или Нидерланды для прохождения курса лечения.

Защитник подчеркнул, что решение о доставке Саакашвили в одну из зарубежных клиник зависит от заключения врачей.