Международные резервы РФ установили новый рекорд

Российские международные резервы за неделю с 12 по 19 ноября выросли на 0,02% и достигли рекордного уровня - $626,3 млрд, такое сообщение распространила пресс-служба Центробанка России.

Прежний рекорд - $626,2 млрд - был зафиксирован 12 ноября.

"Величина международных резервов Российской Федерации за неделю практически не изменилась и на 19 ноября составила 626,3 миллиарда долларов", - цитирует сообщение регулятора РИА Новости.

Напомним, за прошлый год международные резервы РФ увеличились на 7,5% и на 1 января 2021 года составляли $595,8 млрд.