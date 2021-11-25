Вынужденные переселенцы начнут возвращаться на освобожденные земли Азербайджана в ближайшие месяцы

Первые семьи вынужденных переселенцев возвратятся на освобожденные земли Азербайджана уже в ближайшие месяцы. Об этом рассказала глава пресс-службы МИД АР Лейла Абдуллаева на презентации интернет-ресурса Karabakh Memorial.

Дипломат обратила внимание, что в этом направлении ведется большая работа.

"Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, и отныне наша работа удваивается. Необходимо донести правду до мирового сообщества. Каждое преступление, совершенное Арменией, документируется и доводится до сведения соответствующих международных организаций", - пояснила Лейла Абдуллаева.

Она заявила, что, кроме того, проводится работа для того, чтобы по этим преступлениям в международные суды были поданы иски против Армении, в частности, в ЕСПЧ продолжается работа в рамках поданного в января иска, идет процесс по делу, направленному в сентябре прошлого года в Международный уголовный суд.

"Но это еще не конец. Подача исков будет продолжена. Это очень важно, прежде всего, для обеспечения международной справедливости", - пояснила глава пресс-службы МИД АР.