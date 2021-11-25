В школах и детсадах Дагестана ввели карантин из-за ОРВИ

В Дагестане закрыли четыре школы и три детсада из-за роста числа заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Как отметили в ведомстве, число заболевших в этих учебных заведениях превысило 20%

"В целом, заболеваемость ОРВИ и гриппом по Дагестане остается на неэпидемическом уровне, однако среди детского населения наблюдается рост числа заболеваемости", - сказано в сообщении.

Подчеркивается, что с 22 ноября приостановлена работа школы-интерната №11 Бабаюртовского района, школы села Арчиб, Балакуринской и Бежтинской СОШ, а также в трех детсадах села Бежта. Они закрыты не менее чем на 7 дней, однако срок может быть продлен.