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На Ставрополье востребован трансфер на вакцинацию

На Ставрополье востребован трансфер на вакцинацию

Возможностью бесплатного проезда для пожилых жителей сельской местности до пунктов вакцинации и обратно в Ставропольском крае воспользовались более 2 тыс жителей, сообщил губернатор Владимир Владимиров.

"Автотранспорт выделен в рамках национального проекта "Демография". Этот сервис организован для жителей сел в возрасте 65+ и доступен с февраля нынешнего года", - сказал он, уточнив, что всего за прошедшее время им воспользовались 2 243 жителя края.

Владимиров  отметил также, что транспорт также используется для регулярной диспансеризации сельских пенсионеров.

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