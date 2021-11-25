Организаторы уличных протестов в Турции будут наказаны

Глава турецкой Партии национального движения Девлет Бахчели заявил, что инициаторы уличных протестов в стране понесут наказаны.

"Те, кто призывает к уличным протестам, стремясь нарушить спокойствие в стране, будут наказаны. Турция – это не та страна, в которой вопросы решаются на улице. Призывы оппозиции к досрочным выборам также бесполезны. Выборы состоятся в 2023 году", - приводит слова Бахчели РИА Новости.

Ранее полиция Стамбула задержала более 40 человек во время митинга против растущей инфляции. Также в среду Главное управление безопасности Турции возбудила уголовные дела в связи с призывами к уличным протестам из-за резкого падения курса лиры.