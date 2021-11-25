В Армении задержали сослуживца погибшего накануне срочника

Сослуживец погибшего накануне армянского солдата-срочника задержан в рамках уголовного дела по факту его смерти, такое сообщение распространила пресс-служба Следственного комитета Армении.

Как стало известно ранее, что в среду в 14:50 на боевой позиции в зоне охранения одной из воинских частей было найден рядовой-срочник с огнестрельным ранением головы. По пути в больницу, в 15:30, он умер.

По предварительным сведениям, военный был ранен в результате нарушения его сослуживцем правил обращения с оружием, передает Sputnik Армения.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.373 (нарушение правил обращения с оружием и боеприпасами, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Армении.

Идет предварительное следствие.