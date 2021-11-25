Ждать ли Беларуси новой попытки революции?

Белорусский президент Александр Лукашенко уверен, что риски революции в его стране еще не сняты. Оппозиция готовит новый план по дестабилизации.

“Они уже выработали план, я направил его в администрацию президента, чтобы он был там проработан и распространен, чтобы вы все видели, чего они хотят. Ну это посмешище полное, - сказал Лукашенко. - Это план беглых для того, чтобы получить финансирование. Я уже виды видавший человек читаю и думаю: неужели опять Запад одуреет и даст под это деньги. Тем не менее вы сами увидите этот план".

По данным Лукашенко, находящаяся в Литве оппозиция планирует вывести на улицы городов Беларуси своих сторонников.

К.и.н., научный руководитель АНО социально-экономического и политического консалтинга "Центр этнических и международных исследований", главный редактор журнала "Архонт" Антон Бредихин считает, что если этот план оппозиции попал в руки президента, то, скорее всего, он "фиктивный". При этом противники Лукашенко действительно продолжают работать над снятием его с должности президента.

“Я уверен, что ведется большая работа. Она и не прекращалась, а начиналась еще до прошлогодних протестов. Работа за границей включала в себя не только большие информационные акции, борьбу с Лукашенко на международном информационном поле, но и получение грантов от ряда американских и других западных фондов. И Тихановская, и другие члены оппозиции имеют мощнейшую базу в Литве и Польше, а также большую поддержку со стороны США и европейских стран", - сказал эксперт в беседе с "Вестником Кавказа".

У белорусской оппозиции существует довольно много планов по дестабилизации власти. "Лукашенко слишком самоуверен и считает, что у него есть тот единственный план, который сможет помочь ему в сохранении власти. Я более чем уверен, что это не настоящий план оппозиции. Как зимой, так и весной вполне возможна дестабилизация ситуации в стране. Вспомним Евромайдан, он происходил в холодное время. Поэтому не нужно думать, что будет кто-то ждать теплого периода для того, чтобы вывести народ на улицы", - подчеркнул Бредихин.

Лукашенко все еще тянет с интеграцией с Россией, не подписывает "дорожные карты". Эта оттяжка чревата для его власти, уверен политолог. "Чем дольше он будет медлить с интеграцией, тем больше шансов, что он утратит должность президента и будет вынужден уехать в Россию или, например, в Китай. Для Лукашенко есть риск завершения политической жизни. Следующую дестабилизацию и попытку перезагрузки белорусского общества без помощи России он преодолеть не сможет. Его силовые ведомства не смогут противостоять протесту со стороны коллективной белорусской оппозиции", - добавил Бредихин.

Напомним, ситуация в Беларуси начала обостряться после президентских выборов 9 августа 2020 года. На них уверенную победу одержал действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция обвинила ЦИК в фальсификациях и вывела на улицы тысячи сторонников. Занявшая второе место кандидат Светлана Тихановская не признала результаты, покинула страну и создала Координационный совет оппозиции. В феврале 2021 года протесты пошли на спад. Лукашенко объявил о готовности принять новую Конституцию и перераспределить власть в государстве, уменьшив президентские полномочия.