Законы о QR-кодах предварительно поставлены в календарь Госдумы на 16 декабря

Обсуждение в первом чтении громких правительственных законопроектов о введении в РФ системы QR-кодов может пройти в Госдуме 16 декабря, заявил первый заместитель спикера ГД Александр Жуков на пленарном заседании нижней палаты.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание, что инициативы будут вынесены Советом ГД на рассмотрение в первом чтении только в том случае, если соответствующее решение будет поддержано по итогам широкого обсуждения во фракциях и комитетах, в котором примут участие представители правительства, включая главу оперативного штаба и вице-премьера Татьяну Голикову.

"Нам не надо здесь прямо брать и называть конкретную дату, это очень серьезный вопрос", - приводит слова Володина "Интерфакс".

В ответ Жуков предложил утвердить эту дату хотя бы предварительно, так как в данный момент составляется календарь рассмотрения вопросов на декабрь, а окончательное решение примет, как и полагается, Совет Думы по предложению комитета.

"Вот давайте из этого исходить", - ответил спикер.

По окончании обсуждения нижняя палата утвердила календарь рассмотрения вопросов на следующий месяц, где, как и сообщал Жуков, инициатива о QR-кодах предварительно будет обсуждаться 16-го декабря.