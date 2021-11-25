Склады горели в Алматы

Пожар вспыхнул в микрорайоне Кокмайса в Алматы, сообщили в пресс-службе ДЧС

Уточняется, что расчеты выехали по повышенному рангу на сообщение о горении склада в

"25 ноября в 16:35 пожарные расчеты выехали по повышенному рангу на сообщение о горении склада в Жетысуском районе по адресу микрорайон Кокмайса, 26", - говорится всообщении ведомства.

Уточняется, что пожарные расчеты прибыли через три минуты после вызова. В этот момент происходило горение открытым пламенем металлического ангара, создалась угроза распространения на соседние складские помещения.

На месте был организован Оперштаб, развернуто два боевых участка, задействовано более 70 личного состава, 21 единица техники. В настоящее время возгорание локализовано, сообщает Sputnik Казахстан.