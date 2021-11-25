Парламентарии Дагестана поддержали законопроект о введении QR-кодов

Депутаты Народного Собрания Дагестан поддержали законопроект, предполагающий введение QR-кодов для посещения общественных мест. Соответствующий проект был представлен зампредом Комитета по здравоохранению, труду и социальной политике Ильясом Мамаевым.

По его словам, вводимая система позволяет гражданам посещать места массового скоплений людей, организаций культуры, общественного питания и розничной торговли.

"Ограничения не распространяются на организации, обеспечивающие население продуктами питания и аптеки", - сказал он, отметив, что важно было принять решение, которое защитит здоровье людей, не нарушая основополагающих прав граждан.