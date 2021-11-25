Совет Федерации предложил усилить контакты с Милли Меджлисом Азербайджана

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с председателем Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахибой Гафаровой "на полях" осенней сессии Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ, которая проходит в Санкт-Петербурге. Такое сообщение опубликовано на сайте СФ.

Стороны обсудили развитие российско-азербайджанских отношений и расширение парламентского взаимодействия на международных площадках.

Валентина Матвиенко обратила внимание на то, что сотрудничество Москвы и Баку поступательно развивается, и это отвечает интересам народов обеих стран. "Тон сотрудничеству задают интенсивные личные контакты президентов двух стран Владимира Путина и Ильхама Алиева", - пояснила она.

Председатель Совета Федерации охарактеризовала диалог законодателей РФ и АР как активный и плодотворный, она пояснила, что ведется планомерная работа по воплощению в жизнь выработанных на высшем уровне договоренностей, цель которых - развитие всего спектра двустороннего взаимодействия.

При этом Матвиенко отметила большое значение активизации контактов по линии Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Совфедом и Милли Меджлисом.

В свою очередь, Сахиба Гафарова поведала об активной работе азербайджанских парламентариев на площадке МПА СНГ. "Мы придаем этому очень большое значение", - пояснила она. Азербайджанский политик также обратила внимание на значимость организованной МПА СНГ Конференции "Всеобщий охват услугами здравоохранения и цели в области устойчивого развития".

Кроме того, стороны указали на важную роль Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ, которая в 2022 году отметит свое 30-летие. На ее площадке развивается многостороннее сотрудничество, устраиваются международные форумы, в том числе Евразийский женский форум и Невский международный экологический конгресс, вырабатывается модельное законодательство. В будущем году состоятся выездные сессии МПА СНГ, в том числе приуроченных к ее юбилею, уточнила Валентина Матвиенко.

Спикер Совета Федерации и председатель Милли Меджлиса также обсудили послевоенное урегулирование азербайджано-армянских отношений, двустороннее взаимодействия в борьбе с распространением коронавируса.

Во встрече участвовал зампредседателя СФ Константин Косачев.

Как сообщает Sputnik Азербайджан, Сахиба Гафарова на встрече с Валентиной Матвиенко также заявила, что Баку высоко оценивает деятельность президента Владимира Путина, при содействии которого было подписано трехстороннее заявление, "на которое все возлагали и возлагают большие надежды".

Председатель Милли Меджлиса подчеркнула, что азербайджанский народ и защищающий его интересы президент Ильхам Алиев нацелены на мир и стабильность в регионе.

"Без мира и стабильности в карабахском регионе невозможно говорить о мире и стабильности на Южном Кавказе", - пояснила она.

Валентина Матвиенко подчеркнула, что Россия заинтересована в стабильности, мирной жизни на Южном Кавказе.

"Мы для этого и дальше будем делать все, что в наших силах", - заверила она.

Спикер Совета Федерации указала, что ключевая задача на сегодня - это установление государственной границы между Азербайджаном и Арменией, "чтобы не возникало никакого желания вновь возобновлять там боевые действия и создавать напряжение".

По ее словам, делимитация проводится в рамках переговоров с участием трех стран. Матвиенко напомнила, что Москва предложила свое содействие, поскольку карты советского периода хранятся только в Минобороны РФ. Политик подчеркнула, что они являются выверенными и точно определяют границы между Арменией и Азербайджаном, так что на их основании можно "уверенно" проводить переговоры.

Спикер СФ уточнила, что никаких других документов, четко разграничивавших бы территорию между АР и РА, нет.

"Но переговоры тоже идут непросто. Понимание есть, и согласие есть, но процесс продвигается медленно", - уточнила Валентина Матвиенко.

Кроме того, она заявила, что российско-азербайджанские отношения развиваются поступательно, невзирая на "сложности и кризисные ситуации".

Председатель верхней палаты напомнила, что президенты РФ и АР находятся в постоянном диалоге. "Мы приветствуем намерение Баку и лично президента Азербайджана поступательно расширять сотрудничество с Россией. Это соответствует интересам обеих стран и народов", - указала она.