Мария Захарова "Вестнику Кавказа": необходим запуск трехстороннего экспертного диалога Россия-Азербайджан-Армения

Россия приветствует проведение первого заседания Российско-азербайджанского экспертного совета в Баку и отмечает необходимость его расширения до трехстороннего формата Москва-Баку-Ереван, заявила сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента "Вестника Кавказа" об оценке нового формата двустороннего взаимодействия на экспертном уровне.

"Мы приветствуем проведение первого заседания Российско-азербайджанского экспертного совета. Он прошел буквально на днях, 19-20 ноября, в Баку. Тема – двустороннее стратегическое партнерство как важный фактор постконфликтного развития и регионального сотрудничества. На мероприятии обсуждалась различная повестка, не только двустороннее сотрудничество, но и в целом взаимодействие в регионе", - прежде всего сказала она.

"На наш взгляд, такие встречи, которые проходят на экспертном уровне, в целом призваны и на деле гармонично дополняют интенсивные политико-дипломатические контакты и подкрепляют усилия по официальной линии, направленные на поиск взаимовыгодных решений в целях стабилизации обстановки в регионе, нормализации отношений между Баку и Ереваном, то есть, условно говоря, заполняют политические усилия конкретной жизненной повесткой. Это чрезвычайно важный процесс", - подчеркнула Мария Захарова.

"Поэтому мы считаем важным вести дело к запуску трехстороннего экспертного диалога Россия-Азербайджан-Армения", - призвала официальный представитель МИД России.