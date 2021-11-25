Угарный газ убил бабушку и внучку в Карачаево-Черкесии

По факту гибели двух жительницы аула Каменномост в Карачаево-Черкесии начата доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

По данным ведомства, пенсионерка и ее 20-летняя внучка хотели повысить температуру в доме, закрыв все окна и двери в помещении с включенной газовой печью и колонкой.

Вечером их в бессознательном состоянии обнаружила мать девушки. Врачи госпитализировали бабушку с внучкой с подозрением на отравление, однако спаси их не удалось.